FİFA'DAN ŞOK KARAR ! 2 DÖNEM TRANSFER YASAĞI GELDİ...
Fifa Atletico Madrid ve Real Madrid'e 2 dönem transfer yasağı verildiğini açıkladı.
Fifa Atletico Madrid ve Real Madrid'e 2 dönem transfer yasağı verildiğini açıkladı.
CEZANIN GEREKÇESİ
FIFA, yasağa gerekçe olarak, Real Madrid ve Atletico Madrid'in reşit olmayan oyuncuların transferinde usulsüzlük yapmasını gösterdi.
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