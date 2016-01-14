Fifa Atletico Madrid ve Real Madrid'e 2 dönem transfer yasağı verildiğini açıkladı.



Fifa Atletico Madrid ve Real Madrid'e 2 dönem transfer yasağı verildiğini açıkladı.



CEZANIN GEREKÇESİ



FIFA, yasağa gerekçe olarak, Real Madrid ve Atletico Madrid'in reşit olmayan oyuncuların transferinde usulsüzlük yapmasını gösterdi.