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fıfa'dan madrid kulüplerine iyi haber

FIFA'DAN MADRİD KULÜPLERİNE İYİ HABER

FIFA, Real Madrid ve Atletico Madrid'e getirdiği transfer yasağını geçici bir süre dondurdu.

Tarih : 30 Ocak 2016, 09:44
Puan Ver : Fıfa'dan Madrid Kulüplerine İyi Haber(6/10)8


Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), reşit olmayan oyuncuların transferinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Real Madrid ve Atletico Madrid'e getirdiği transfer yasağını geçici bir süre dondurdu. 



Bu karara göre, 2016-17 sezonunda bir yıl boyunca transfer yapması yasaklanan iki İspanyol ekibi önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosunu takviye edebilecek.

FİFA, transfer yasağının yanı sıra Atletico'yu 822 bin 500 Euro ve Real Madrid'i 329 bin Euro para cezasına çarptırmıştı.

Her iki kulüp söz konusu cezaya itiraz ederken, bunların değerlendirilmesi ve nihai karar çıkmasının aylar alabileceği belirtiliyor. Daha önce, 18 yaş altı yabancı oyuncuların transferinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Barcelona'ya da benzer ceza veren FİFA, Atletico'da 100 ve Real'de 39 oyuncuda usulsüzlük tespit etmişti.








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