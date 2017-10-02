FIFA'DAN LUCESCU'YA 1 MAÇ CEZA! İZLANDA MAÇI TAYFUR'A EMANET
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya FİFA'dan 1 maç ceza geldi. Lucescu, İzlanda maçında kulübede olamayacak.
A Milli Takımın, Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda karşılaşacağı İzlanda maçı öncesi FIFA beklenmedik bir karar aldı.
SUÇU: TELEFONDAN POZİSYON GÖSTERMEK
FIFA Disiplin Kurulu aldığı karar ile A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'ya 1 maç ceza verdi. Cezanın sebebinin Rumen teknik adamın, Ukrayna maçı hakemi İspanyol David Fernandez Borbalan'a devre arasında telefondan göstermiş olduğu pozisyonlar ve maç sonu hakem hakkında yapmış olduğu açıklamaların sebep olduğu öğrenildi.
İZLANDA MAÇINDA YOK
FIFA'ya bu karar nedeniyle itiraz hakkı olmayan Lucescu, A Milli Takımın Dünya Kupası yolundaki en önemli sınavında kulübede yerini alamayacak. A Milli Takım Tayfur Havutçu yönetiminde sahada olacak.
Öte yandan toplam 19 kişinin yer aldığı FIFA Disiplin Kurulu'nda İzlandalı Bergsson Gudni'de yer alırken, kurulda Türk temsilci bulunmuyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar