FIFA'DAN İSPANYA'YA REST: BARÇA'YI LİGDEN ATARSANIZ SİZİ DÜNYA KUPASINDAN MEN EDERİZ
Katalonya'da gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu, futbola olan etkileriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
Katalanların bağımsızlık olası bağımsızlık ilanı sonrasında, La Liga'da mücadele eden takımlarının durumunun ne olacağı merak konusu olurken, Marca gazetesi konuyla ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.
BARÇA'YI LİGDEN ATARLARSA CEZA ALACAKLAR
Referandumu yasa dışı ilan eden ve tanımayan İspanya'nın, futbolda da benzer bir tutum takınarak Barça'yı İspanyol liginin dışında bırakması durumunda, konuyla ilgili yaptırıma uğrayacağı öne sürüldü.
Buna göre Barcelona takımı La Liganın dışına itilirse, FIFA da İspanya Futbol Federasyonu'na yasak getirecek.
İSPANYA MİLLİ TAKIMI MEN EDİLECEK
İspanya Milli Takımı'nın uluslararası müsabakalardan men edilmesiyle sonuçlanacak süreç, eski dünya şampiyonunun sıradaki 2018 Dünya Kupası'na katılamamasına neden olacak.
La Liga Başkanı Javier Tebas daha önce yaptığı bir açıklamada, Katalonya'nın ayrılması durumunda Barcelona'nın ligde kalmasına izin verilemeyeceğini söylemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar