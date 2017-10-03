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FIFA'DAN İSPANYA'YA REST: BARÇA'YI LİGDEN ATARSANIZ SİZİ DÜNYA KUPASINDAN MEN EDERİZ


FIFA'dan İspanya'ya Rest: Barça'yı Ligden Atarsanız Sizi Dünya Kupasından Men Ederiz
Tarih : 03 Ekim 2017, 15:10
Puan Ver : Fıfa'dan İspanya'ya Rest: Barça'yı Ligden Atarsanız Sizi Dünya Kupasından Men Ederiz(6/10)2

Katalonya'da gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu, futbola olan etkileriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Katalanların bağımsızlık olası bağımsızlık ilanı sonrasında, La Liga'da mücadele eden takımlarının durumunun ne olacağı merak konusu olurken, Marca gazetesi konuyla ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

BARÇA'YI LİGDEN ATARLARSA CEZA ALACAKLAR

Referandumu yasa dışı ilan eden ve tanımayan İspanya'nın, futbolda da benzer bir tutum takınarak Barça'yı İspanyol liginin dışında bırakması durumunda, konuyla ilgili yaptırıma uğrayacağı öne sürüldü.

Buna göre Barcelona takımı La Liganın dışına itilirse, FIFA da İspanya Futbol Federasyonu'na yasak getirecek.

İSPANYA MİLLİ TAKIMI MEN EDİLECEK

İspanya Milli Takımı'nın uluslararası müsabakalardan men edilmesiyle sonuçlanacak süreç, eski dünya şampiyonunun sıradaki 2018 Dünya Kupası'na katılamamasına neden olacak.

La Liga Başkanı Javier Tebas daha önce yaptığı bir açıklamada, Katalonya'nın ayrılması durumunda Barcelona'nın ligde kalmasına izin verilemeyeceğini söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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