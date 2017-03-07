FIFA'DAN FATİH TERİM AÇIKLAMASI!
FIFA tarafından aylık olarak yayımlanan 1904 isimli resmi dergi, Ekim sayısında teknik direktörler başlığıyla bir bölüm hazırladı.
Sıradışı teknik direktörler isimli bölümün spot kısmında “karizmatik teknik direktörler işe koyulduğunda dikkatleri üzerine çekiyor: kulübedeki kült karakterlerden bir seçki.” ifadeleriyle 6 teknik direktöre yer verdi. İşte o teknik direktörler ve kullanılan ilginç ifadeler.
1 - Valeri Lobanovski ( 1939 - 2002 )
“Doğu Avrupa stepleri oldukça soğuk ve rüzgârlı olabiliyor; ki bu da Valeri Lobanovski'nin, yönettiği takımları iş üzerinde izlerken takındığı ifadesiz yüzü açıklayabilir. Öte yandan, bu duygularını gizleyen ifade sadece işine odaklanmasının tercihi de olabilir.”
2 - Branko Zebec ( 1929 - 1988 )
“Branko Zebec üzerinde baştan aşağı iliklenmiş gömleği ve örme hırkasıyla kulübede oturup Almanyaca talimatlar yağdırırken en sevdiğiniz amca ya da dayınız gibi görünebilir. Oysa perde arkasında çok farklı bir hikâye yatıyor zira Hırvat teknik direktör sıkı disipliniyle bilinirdi.”
3 - Cesar Luis Menotti ( 1938 doğumlu )
“Muhtemelen bu listedeki en filozof teknik adamdı; Menotti ülkesi Arjantin'i 1978 yılındaki ilk Dünya Kupası zaferine taşıdı. Futbolun karanlık tarafının oldukça farkındaydı ve ülkesi askeri cuntanın boyunduruğu altındayken büyük bir adalet duygusuna sahipti.”
4 - Enzo Bearzot ( 1927 - 2010 )
“Enzo Bearzot çok az konuşan bir tipti ve bu nedenle ülkesinde ‘Friuli'den Sessiz Sakin Biri' lakabını almıştı fakat bunun bir iltifat olup olmadığını söylemek zor. Zor olmayan ise teknik direktör olarak kazandığı saygıydı, özellikle de İspanya'da, Gökmavililer için pek de iyi başlamayan 1982 Dünya Kupası'nın sonrasında.”
5 - Jürgen Klopp ( 1967 doğumlu )
“18 yaşındayken Jürgen Klopp trenle dört hafta boyunca İngiltere'yi gezmiş ve orada bulunduğu süre zarfında tek bir geri zekalıyla dahi tanışmadığını söylemişti. 2015 yılında da Britanya'da mutlu olup olamayacağını kendine sorduğunda da keskin içgüdülerine güvenerek Liverpool menajerliğini seçti.”
6 - Fatih Terim ( 1953 doğumlu )
“Kış mevsiminde Fatih Terim, sık sık eşiyle birlikte İsviçre'nin kayak merkezlerinde, balıkçı beresi ve koruyucu gözlüğüyle karın üzerine sakince süzülürken görünebilir.”“Oysa bu, uzun yıllardır sürdürdüğü teknik direktörlük kariyerinde öteden beri bilinen ateşli mizacı ve görünüşe bakılırsa nereye giderse gitsin beraberinde götürdüğü kışkırtıcılıkla biraz çelişiyor. Terim, ‘çok duygusal bir insan' olduğunu söylüyor.
kaynak:habertürk
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