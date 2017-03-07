

2 - Branko Zebec ( 1929 - 1988 )



“Branko Zebec üzerinde baştan aşağı iliklenmiş gömleği ve örme hırkasıyla kulübede oturup Almanyaca talimatlar yağdırırken en sevdiğiniz amca ya da dayınız gibi görünebilir. Oysa perde arkasında çok farklı bir hikâye yatıyor zira Hırvat teknik direktör sıkı disipliniyle bilinirdi.”



3 - Cesar Luis Menotti ( 1938 doğumlu )



“Muhtemelen bu listedeki en filozof teknik adamdı; Menotti ülkesi Arjantin'i 1978 yılındaki ilk Dünya Kupası zaferine taşıdı. Futbolun karanlık tarafının oldukça farkındaydı ve ülkesi askeri cuntanın boyunduruğu altındayken büyük bir adalet duygusuna sahipti.”



4 - Enzo Bearzot ( 1927 - 2010 )







“Enzo Bearzot çok az konuşan bir tipti ve bu nedenle ülkesinde ‘Friuli'den Sessiz Sakin Biri' lakabını almıştı fakat bunun bir iltifat olup olmadığını söylemek zor. Zor olmayan ise teknik direktör olarak kazandığı saygıydı, özellikle de İspanya'da, Gökmavililer için pek de iyi başlamayan 1982 Dünya Kupası'nın sonrasında.”