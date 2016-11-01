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fıfa'dan denizlispor'a transfer yasağı

FIFA'DAN DENİZLİSPOR'A TRANSFER YASAĞI

FIFA, TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'a önümüzdeki iki transfer dönemini kapsayacak şekilde transfer yasağı cezası verdi.

Tarih : 01 Kasım 2016, 10:20
Puan Ver : Fıfa'dan Denizlispor'a Transfer Yasağı(6/10)8


FIFA, TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'a, eski futbolcusuna olan borcu nedeniyle gelecek iki transfer dönemini kapsayacak şekilde transfer yasağı getirdi.



Ege ekibinin eski futbolcusu Daniel Dimov ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle FIFA, oyuncuyu haklı görmüştü.



Yeşil-siyahlı ekibin Bulgar futbolcusuna borcunu ödemesine hükmeden FIFA, Türk ekibine 30 günlük süre vermişti. Konuyla ilgili yeni gelişme ise transfer yasağı şeklinde oldu. Denizlispor'a önümüzdeki iki transfer yasağı dönemini kapsayacak şekilde yasak getirildi, bu süre içinde ne ülke içi ne de uluslararası transfer gerçekleştiremeyeceği bildirildi.



Son dönemde yoğun mali sorunlarla boğuşan Denizlispor'da, geçtiğimiz hafta başkan Süleyman Urkay istifa etmiş ancak istifası yönetim kurulu tarafından onaylanmamıştı. Bulgar futbolcu Dimov, geçtiğimiz sezon yeşil siyahlılarda forma giymişti. Denizlispor'un eski futbolcusu Daniel Dimov'un FIFA nezdinde açtığı dava sonuçlanmış, oyuncuyu haklı bulan FIFA, yeşil-siyahlı ekibin futbolcusuna olan borcunu 30 gün içinde ödemesine hükmetmişti. FIFA, Dimov'un borcunun yatırılmaması durumunda Denizlispor'a transfer yasağı konacağını tebliğ etmişti.








Etiketler: Fıfa  Dan  Denizlispor  A  Transfer  Yasağı    haber

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