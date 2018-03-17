Daha önce Uluslarası Futbol Birliği Kurulu'nda oyunlara eklenmesi kabul edilen VAR sistemi, FIFA tarafından onay aldı. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, VAR sisteminin bu yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda resmen uygulanmasının karar verildi.

VAR SİSTEMİNİN DÖRT ÖNEMLİ KATKISI OLACAK

Açıklamada, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin 4 önemli katkısı olacağı vurgulandı. Bunlar kale topun kale çizgisini geçip geçmediği, penaltı kararları ya da penaltıya sebep olan pozisyonlar, sadece doğrudan gösterilen kırmızı kartlar ve yanlış kimlik tespiti olarak ifade edildi.

Kaynak: haberinburada