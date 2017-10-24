FIFA 2017 yılının en iyilerini seçerken "Dünyada 2017'nin en iyi erkek futbolcusu" Neymar ve Messi'yi geride bırakan Cristiano Ronaldo oldu.

FIFA, 2017 yılının en iyilerini düzenlediği törenle belirlerken dünyada yılın en iyi erkek futbolcusu Cristiano Ronaldo oldu.

Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı, geçtiğimiz sezon La Liga, Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası şampiyonluklarıyla tamamlamıştı. 32 yaşındaki futbolcu UEFA tarafından da en iyi oyuncu seçilmişti.

YILIN 11'İ BELLİ OLDU

Öte yandan FIFA ve FIFPro, 2017 yılının en iyi 11'ini açıkladı. Yılın en iyi 11'inde Gianluigi Buffon, Daniel Alves, Leonardo Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta, Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo yer aldı.

YILIN KADIN FUTBOLCUSU LIEKE MARTENS

FIFA yılın kadın futbolcusu ödülü ise Hollandalı Lieke Martens'e verildi. Mertens, geçen sezon İsveç Ligi'nde Rosengard formasıyla 29 maçta 20 gol atmış, bu sezon da Barcelona'ya transfer olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu ayrıca 2017 Avrupa Şşampiyonu olan Hollanda'nın da futbolcusu. Martens, milli takım formasıyla bugüne kadar 80 maçta 33 gol kaydetti.

ZİDANE YILIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ

Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane, yılın en iyi teknik direktörü seçildi. 2017'nin en iyi kadın teknik direktörü Sarina Wiegman olurken yılın en iyi taraftarı olarak İskoçya'nın Celtic ekibinin taraftarları seçildi.

YILIN KALECİSİ BUFFON

Yılın kalecisi ödülünün sahibi Gianluigi Buffon oldu. Yılın golü seçilen Puskas ödülü ise ise Arsenal'in Fransız santrforu Olivier Giroud'a verildi.

FAİR-PLAY ÖDÜLÜ TOGOLU FUTBOLCU FRANCIS KONE'YE VERİLDİ

Fair-play ödülü Togolu futbolcu Francis Kone'ye verildi. Kone, Şubat 2017'de Çekya Ligi'nde oynanan Bohemians 1905-Slovacko mücadelesinde Bohemians 1905'te forma giyen rakip kaleci Martin Berkovec'in dilini dışarı çıkararak hayatını kurtarmıştı.

Kaynak: haberinburada