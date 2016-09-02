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fıfa, video hakem kullandı

FIFA, VİDEO HAKEM KULLANDI

Fransa ile İtalya arasında oynanan hazırlık maçında ilk kez "video hakem" teknolojisi kullanıldı.

Tarih : 02 Eylül 2016, 14:50
Puan Ver : Fıfa, Video Hakem Kullandı(8/10)5


Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Fransa ile İtalya arasında dün oynanan hazırlık maçında tartışmalı pozisyon tekrarını izlemek için ilk kez videolu sistem kullandı.



İtalyan futbolcular, Fransız defans oyuncusu Layvin Kurzawa'nın ceza sahası içinde topu elle oynadığı için penaltı itirazında bulundu. Hollandalı hakem Björn Kuipers karşılaşmayı durdurdu ve saha kenarında videodan pozisyon tekrarını izleyip penaltı olmadığına karar verdi.








Etiketler: Fıfa  Video  Hakem  Kullandı    haber

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