FIFA, TRABZONSPOR'UN ŞİKE BAŞVURUSUNU REDDETTİ
FIFA, Trabzonspor'un 2010-2011 sezonuyla ilgili yaptığı başvuruyu şike sürecine müdahil olmama yönünde görüş bildirerek reddetti.
Trabzonspor Kulübü, futbolda 2010-2011 sezonuyla ilgili yaşanan şike sürecine ilişkin 3 Temmuz 2017 tarihinde FIFA'ya yapılan başvuru ile ilgili açıklamada yayımladı.
"FIFA SÜRECE MÜDAHİL OLMUYOR"
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şike sürecine ilişkin yaptıkları başvuruyla FIFA'yı göreve davet ettikleri belirtilerek, "Bilindiği üzere, Trabzonspor camiası, 2010-2011 sezonunda yapılan şike ve teşvikle mağdur edilmiştir. Camiamız; adalet, ülke sporu ve insanı için mücadelesini sürdürmektedir. FIFA Disiplin Kurulu Başkanı adına gönderilen yazıda, 'Verilecek bir karara halel gelmemek üzere', şike sürecine müdahil olmama yönündeki görüş, kulübümüze iletilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, şunları kaydedildi:
"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"
"FIFA'dan gelen bu bilgilendirme yazısı şaşırtıcı değildir. Zira şike sürecinde, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da içinde olduğu ilişkiler ağı, Fransız Le Monde ve İngiliz The Guardian gazeteleri tarafından tüm dünyaya ilan edilmiştir. Trabzonspor Kulübü, şikeyle gasp edilen haklarını geri alana kadar mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli tüm başvurular kulübümüz tarafından yapılacak ve titizlikle takibe devam edilecektir."
Kaynak: haberinburada
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