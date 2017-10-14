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FIFA, Resmi Sitesinde Galatasaraylı Rodrigues'ten Övgüyle Söz Etti

FIFA, RESMİ SİTESİNDE GALATASARAYLI RODRİGUES'TEN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİ

Cape Verde'nin dünya sıralamasında 47 basamak birden yükselmesine dikkat çeken FIFA, Galatasaray'da forma giyen Rodrigues'in gösterdiği performanstan övgüyle söz etti.

Tarih : 14 Ekim 2017, 18:50
Puan Ver : Fıfa, Resmi Sitesinde Galatasaraylı Rodrigues'ten Övgüyle Söz Etti(8/10)4

Milli takımların puanlarıyla dizilişlerini belirleyen FIFA Dünya Sıralaması'nın son güncellemesinde, Cape Verde Milli Takımı tam 47 sıra birden yükseldi.

GÜNEY AFRİKA'YA 2 GOL ATTI

En büyük sıçrayışı yapan takımın bu yükselişi, FIFA'nın sitesinde yapılan bir özel haberle futbolseverlere duyuruldu. Dünya Kupası elemelerinde geçen ay Güney Afrika'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada iki golü de Rodrigues'in attığı ve bu sayede galibiyetin geldiği belirtildi.

CAPE VERDE'NİN HALA DÜNYA KUPASI ŞANSI VAR

Elemelerde son maçlar öncesinde, Senegal yenilgisine karşın Cape Verde'nin şansının hala sürdüğü, Burkina Faso karşısında alacakları sonuca göre finallere gitme durumlarının olabileceği aktarıldı. Bir ay içinde 47 sıralık çıkış için 'dikkat çekici yükseliş' ifadesi kullanılırken, kıtanın en küçük ülkelerinden olan Cape Verde'nin başarısı övüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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