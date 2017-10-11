Pakistan Futbol Federasyonuna dışarıdan müdahale edildiğini belirten FIFA, ülkeyi tüm uluslararası organizasyonlardan men etti.

FIFA, Pakistan Futbol Federasyonu'nu ve Pakistan Milli takımını ve kulüp takımlarını her türlü uluslararası etkinlikten men ettiğini açıkladı.

Federasyonun bağımsız olmadığına kanaat getiren FIFA'nın bu kararıyla Pakistan uluslararası seviyedeki bütün haklarını kaybederek yarışmalara katılımdan men edildi.

Pakistan Futbol Federasyonunun cezayı kaldırabilmesi için yeniden özerk statüye kavuştuğunu ispatlaması gerekiyor.

Kaynak: haberinburada