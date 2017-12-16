FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASINDA ŞAMPİYON REAL MADRİD!
Real Madrid, bu sezon 14.'sü düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde Gremio'yu 1-0 yenerek şampiyon oldu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 14'üncüsü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi ve El Ayn kentlerinde düzenlendi. FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin lig şampiyonunun katıldığı turnuvanın şampiyonu Real Madrid oldu.
GOL RONALDO'NUN AYAĞINDAN GELDİ
Real Madrid, mücadelenin başından sonuna üstün bir oyun sergiledi. İspanyol temsilcisi karşılaşmanın ilk 45 dakikasında girdiği pozisyonları değerlendiremeyince mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 53. dakikada sahneye çıktı. Ronaldo attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
REAL MADRİD ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI
Libertadores Kupası şampiyonu Gremio, mücadelede sadece 1 şut çekebilirken onda da isabet kaydedemedi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. İspanyol temsilcisi, geçen yıl da bu kupayı Japonya'nın Kashima Antlers takımını uzatma sonunda 4-2 yenerek 2. kez müzesine götürmüştü.
Kaynak: haberinburada
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