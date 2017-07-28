FIFA, KATAR EMİRİ'NİN RESMİNİN OLDUĞU TİŞÖRTÜ GİYDİKLERİ İÇİN KATAR'A CEZA KESTİ
FIFA, Katar Futbol Federasyonu'na, futbolcularının Katar Emiri'nin fotoğrafı olan tişört giymesi nedeniyle para ve kınama cezası verdi.
FIFA, Katar Futbol Federasyonu'na, futbolcularının 2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde siyasi liderlerinin resmini gösteren tişört giymesi nedeniyle para ve kınama cezası verdi.
FIFA'dan yapılan açıklamada, 2022 Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar'a, 50 bin İsviçre frangı (52 bin dolar) para ve kınama cezası verildiği bildirildi.
AL SANI'NİN TİŞÖRTÜYLE ÇIKMIŞLARDI
Kararın, 13 Haziran'da Doha'da, Güney Kore'ye karşı oynanan maç öncesi sahaya ısınmak için çıkan futbolcuların, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin resminin olduğu tişört giymesi nedeniyle alındığı ifade edildi.
Cezanın, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde "siyasi simgeler gösterme" ve "siyasi görüntüler" nedeniyle verildiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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