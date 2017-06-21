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Fıfa, Juventus'a Pogba Transferi İçin Soruşturma Başlattı
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fıfa, juventus'a pogba transferi için soruşturma başlattı

FIFA, JUVENTUS'A POGBA TRANSFERİ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI

FIFA, 105 milyon avro karşılığında Manchester United'ın geçen yıl kadrosuna kattığı Paul Pogba'nın eski kulübü Juventus hakkında, transferde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattığını açıkladı.

Tarih : 21 Haziran 2017, 15:12
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FIFA, Juventus'tan Manchester United'a 2016-17 sezonu başında rekor bonservis bedeli karşılığında geçen Paul Pogba'nın transferinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İtalya temsilcisi hakkında soruşturma başlattı.



FIFA tarafından yapılan açıklamada, Manchester United'ın 105 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Fransız futbolcunun transferinde uygunsuzluk yapıldığı iddiasıyla Juventus hakkında disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.



Açıklamada, Pogba'yı kadrosuna katan Manchester United hakkında soruşturmaya gerek görülmediği de belirtildi.



 



kaynak:sabah








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