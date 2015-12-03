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fıfa eski ve yeni yöneticileri gözaltına alındı

FIFA ESKİ VE YENİ YÖNETİCİLERİ GÖZALTINA ALINDI

İsviçre Adalet Bakanlığı, iki FIFA yetkilisinin rüşvet aldıkları iddiasıyla ABD'ye iade edilmek üzere gözaltına alındığını açıkladı.

Tarih : 03 Aralık 2015, 16:34
Puan Ver : Fıfa Eski Ve Yeni Yöneticileri Gözaltına Alındı(7/10)7


FIFA'daki yolsuzluk operasyonu kapsamında rüşvet aldıkları iddiasıyla iki üst düzey FIFA yetkilisi daha gözaltına alındı. İsviçre Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, FIFA İcra Kurulu toplantısı için Zürih'te bulunan iki FIFA yetkilisinin milyonlarca dolar rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.



İsviçre emniyeti ise Zürih'teki Baur au Lac Oteli'nde yapılan operasyonda yakalanan iki FIFA görevlisinin bu sabah gözaltına alındığını ve ABD'ye iade edileceğini açıkladı.







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