FIFA ESKİ VE YENİ YÖNETİCİLERİ GÖZALTINA ALINDI
İsviçre Adalet Bakanlığı, iki FIFA yetkilisinin rüşvet aldıkları iddiasıyla ABD'ye iade edilmek üzere gözaltına alındığını açıkladı.
FIFA'daki yolsuzluk operasyonu kapsamında rüşvet aldıkları iddiasıyla iki üst düzey FIFA yetkilisi daha gözaltına alındı. İsviçre Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, FIFA İcra Kurulu toplantısı için Zürih'te bulunan iki FIFA yetkilisinin milyonlarca dolar rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.
İsviçre emniyeti ise Zürih'teki Baur au Lac Oteli'nde yapılan operasyonda yakalanan iki FIFA görevlisinin bu sabah gözaltına alındığını ve ABD'ye iade edileceğini açıkladı.
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