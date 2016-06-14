

Hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle FIFA'daki başkanlık görevinden istifa eden Sepp Blatter, çok konuşulacak bir itirafta bulundu.







"KURALARDA HİLE YAPILDI"







Arjantin'de yayın yapan La Nacion gazetesine konuşan Blatter, bir Avrupa organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen kura çekiminde hile yapıldığına bizzat tanık olduğunu söyledi.







Kura çekiminde kullanılan toplar arasında yaratılan ısı farkıyla hile yapmanın mümkün olduğunu söyleyen İsviçreli futbol adamı, "Hile yapmak istiyorsanız, kura çekiminden kısa süre önce istediğiniz topları buzdolabına koymanız yeterli" diye konuştu.







"HİLENİN MİMARI İTALYANLAR"







Dikkat çeken itirafının ardından kendisinin böyle bir organizasyona dahil olmadığının altını çizen Blatter, "Ben hiçbir zaman kura çekimlerinde yer almadım ama diğer başkanlar öyle değildi. Bahsettiğim hileyi hayata geçiren ekip de İtalya taraflarındandı" sözleriyle tartışmaya yeni bir boyut kattı.







Zira FIFA Eski Başkanı'nın bu ifadelerle, halefi Gianni Infantino'yu işaret etmiş olabileceği iddia ediliyor.







Şubat ayında FIFA Başkanı seçilen İtalyan asıllı İsviçreli futbol adamı Infantino, UEFA Genel Sekreterliği görevini üstlendiği dönemde birçok Avrupa organizasyonunun kura çekiminde yer almıştı.