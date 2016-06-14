O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

fıfa eski başkanı sepp blatter: kura çekiminde hile yapıldı

FIFA ESKİ BAŞKANI SEPP BLATTER: KURA ÇEKİMİNDE HİLE YAPILDI

Hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle FIFA'daki başkanlık görevinden istifa eden Sepp Blatter, UEFA kuralarında hile yapıldığını açıkladı.

Tarih : 14 Haziran 2016, 10:35
Puan Ver : Fıfa Eski Başkanı Sepp Blatter: Kura Çekiminde Hile Yapıldı(8/10)8


 Hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle FIFA'daki başkanlık görevinden istifa eden Sepp Blatter, çok konuşulacak bir itirafta bulundu.



"KURALARDA HİLE YAPILDI"



Arjantin'de yayın yapan La Nacion gazetesine konuşan Blatter, bir Avrupa organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen kura çekiminde hile yapıldığına bizzat tanık olduğunu söyledi.



Kura çekiminde kullanılan toplar arasında yaratılan ısı farkıyla hile yapmanın mümkün olduğunu söyleyen İsviçreli futbol adamı, "Hile yapmak istiyorsanız, kura çekiminden kısa süre önce istediğiniz topları buzdolabına koymanız yeterli" diye konuştu.



"HİLENİN MİMARI İTALYANLAR"



Dikkat çeken itirafının ardından kendisinin böyle bir organizasyona dahil olmadığının altını çizen Blatter, "Ben hiçbir zaman kura çekimlerinde yer almadım ama diğer başkanlar öyle değildi. Bahsettiğim hileyi hayata geçiren ekip de İtalya taraflarındandı" sözleriyle tartışmaya yeni bir boyut kattı.



Zira FIFA Eski Başkanı'nın bu ifadelerle, halefi Gianni Infantino'yu işaret etmiş olabileceği iddia ediliyor.



Şubat ayında FIFA Başkanı seçilen İtalyan asıllı İsviçreli futbol adamı Infantino, UEFA Genel Sekreterliği görevini üstlendiği dönemde birçok Avrupa organizasyonunun kura çekiminde yer almıştı.








Etiketler: Fıfa  Eski  Başkanı  Sepp  Blatter  Kura  Çekiminde  Hile  Yapıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER