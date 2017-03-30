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fıfa, cüneyt çakır'ı dünya kupası'na hazırlıyor

FIFA, CÜNEYT ÇAKIR'I DÜNYA KUPASI'NA HAZIRLIYOR

Tecrübeli hakem, 2-8 Nisan'da İtalya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'ne davet edildi.

Tarih : 30 Mart 2017, 17:01
Puan Ver : Fıfa, Cüneyt Çakır'ı Dünya Kupası'na Hazırlıyor(5/10)7


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIFA kokartlı tecrübeli hakemin 2-8 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenecek seminere davet edildiği belirtildi.



 



kaynak:sabah








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