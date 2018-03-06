Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

FIFA Başkanı Infantino'yla Putin, Kremlin'de şov yaptı

FIFA BAŞKANI INFANTİNO'YLA PUTİN, KREMLİN'DE ŞOV YAPTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Kremlin'de top oynadığı görüntüler ortaya çıktı.

Tarih : 06 Mart 2018, 17:30
Puan Ver : Fıfa Başkanı Infantino'yla Putin, Kremlin'de Şov Yaptı(5/10)1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino Kremlin'in misafir odasında futbol topu ile yeteneklerini sergilediler.

Bu sahne FIFA internet sitesinde yayınlanan videoya dahil edildi. Videoda İngiliz futbolcu Wayne Rooney, Brezilyalı Ronaldo, Meksikalı Jorge Campos, Nijeryalı Jay Jay Okocha, Avustralyalı Harry Kewell, Japonyalı Hidetoshi Nakata yer aldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de videoda futbol becerilerini sergilediler ifadesi kullanıldı.

Bu video Infantino'nun 12 Şubat'ta Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında çekildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fıfa  Başkanı  Infantino  Yla  Putin  Kremlin  De  Şov  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER