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fıfa başkanı bile aradı

FIFA BAŞKANI BİLE ARADI

Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o transferinden dolayı dünyanın her yerinden tebrik telefonları aldıklarını belirtti

Tarih : 03 Temmuz 2015, 14:20
Puan Ver : Fıfa Başkanı Bile Aradı(8/10)9


Gencer, Hasan Subaşı Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, dış transferde şu ana kadar Samuel Eto'o, Luis Francisco Grando (Chico), Ondrej Celutska, Kadir Pekmezci ve Rıdvan Şimşek'i transfer ettiklerini, değişik mevkilerde üç yabancı oyuncuyla görüştüklerini söyledi.



"Eto'o'yu getirmesiydik, getiremedik diye eleştirilen, istifaya davet edilen başkan olacaktık" diyen Gencer, bu oyuncuyu transfer ettikten sonra bu kez farklı noktalardan eleştirildiklerini, kendilerine muhalefet edildiğini dile getirdi.



Gencer, Eto'o transferiyle Antalyaspor'un Türk basının birinci sayfasına yerleştiğini, dünya basınını da meşgul ettiğini kaydetti.



Chico'nun kulübe geldiğinde, "Başkan sizi tanıyorum. Brezilya televizyonları Ronaldinho ile sizi gösteriyor" dediğini aktaran Gencer, 2 gün önce İtalya'nın La Gazzetta Dello Sport gazetesinin tam sayfasını Antalya'ya ayırdığını anlattı.








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