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FIFA Aralık Ayı Dünya Sıralamasında Türkiye Yerini Korudu

FIFA ARALIK AYI DÜNYA SIRALAMASINDA TÜRKİYE YERİNİ KORUDU

FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin 42. sıradaki yeri değişmedi.

Tarih : 21 Aralık 2017, 23:50
Puan Ver : Fıfa Aralık Ayı Dünya Sıralamasında Türkiye Yerini Korudu(9/10)5

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye'nin 42. sıradaki yeri değişmedi.

ZİRVEDE ALMANYA YER ALDI

FIFA aralık ayı dünya sıralaması açıklandı. Almanya 1602 puanla zirvede yer almaya devam etti. Listede Almanya'yı Portekiz, Arjantin ve Belçika takip etti. 735 puanla 42. sırada bulunan Türkiye'nin ise yeri değişmedi. En fazla düşüşü 13 sıra gerileyerek 119. olan Nikaragua yaparken, en fazla yükselişi ise 28 sıra çıkarak 157. sıraya tırmanan Vanuatu yaptı.

FIFA aralık ayı dünya sıralamasında ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1 - Almanya (1602)2 - Brezilya (1483)3 - Portekiz (1358)4 - Arjantin (1348)5 - Belçika (1325)6 - İspanya (1231)7 - Polonya (1209)8 - İsviçre (1190)9 - Fransa (1183)10 - Şili (1162)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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