FIFA, Kolombiya ile Güney Kore arasında oynanan hazırlık maçında rakip takım futbolcusuna ırkçı harekette bulunan Kolombiyalı futbolcu Edwin Cardona'ya 5 maç men cezası verdi.

Kolombiyalı Edwin Cardona, Güney Kore maçında yaptığı ırkçı hareket nedeniyle 5 maç men cezası aldı.

FIFA RESMİ SİTEDEN AÇIKLADI

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, iki takım arasında 10 Kasım'da oynanan ve Güney Kore'nin 2-1 kazandığı karşılaşma sırasında Kolombiyalı Cardona'nın ırkçılık içerikli harekette bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

ULUSLARARASI MÜSABAKALARDAN 5 MAÇ MEN EDİLDİ

Açıklamada, Arjantin ekibi Boca Juniors'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun uluslararası müsabakalardan 5 maç men ve 20 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Gelecek yıl düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kolombiya, H Grubu'nda Polonya, Senegal ve Japonya ile karşılaşacak.

Kaynak: haberinburada