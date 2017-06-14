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fıfa 18 fiyatları belli oldu

FIFA 18 FİYATLARI BELLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde ilk videosu yayınlanmıştı. Yeni kapak yıldızının Ronaldo olduğu oyunun fiyatları merak ediliyordu. FIFA 18 fiyatları belli oldu.

Tarih : 14 Haziran 2017, 10:08
Puan Ver : Fıfa 18 Fiyatları Belli Oldu(5/10)7


Geçtiğimiz günlerde ilk videosu yayınlanmıştı. Yeni kapak yıldızının Ronaldo olduğu oyunun fiyatları merak ediliyordu. FIFA 18 fiyatları belli oldu.



Sevilen futbol serisi FIFA'nınson halkası FIFA 18′in bu yılki yıldızının Ronaldoolacağı geçtiğimiz günlerde yayınlanan video ile belirtilmişti. Konsollarında ve bilgisayarlarında bu oyunu oynamak isteyenler için oyunun fiyatı merak konusuydu. Çok geçmeden FIFA 18 fiyatları belli oldu.Fiyatlar diyoruz, zira oyun, farklı plaform ve farklı sürümlere sahip ve bu fiyatlar değişiklikler gösteriyor.



PC'den başlayacak olursak, oyun dijital olarak Origin üzerinden satılacak. FIFA 18'in standart sürümü 238 TL,Ronaldo sürümü 318 TL,İkon sürümü ise358 TLolarak belirlenmiş. Xbox One'de ise EA'nin bir diğer hizmetiEA Access‘in avantajlarından faydalanmak mümkün. FIFA 18'in bu platformda standart sürümü 269,25 TL (EA Access 242,33 TL), Ronaldo sürümü 328,75 TL (EA Access 296,88 TL),İkon sürümü ise339,25 TL (EA Access 305,33 TL)olarak fiyatlandırılmış. Sony tarafında Playstation 4'te ise standart sürümün269 TL,Ronaldo sürümünün 309 TL,İkon sürümünün ise329 TLolduğu görülüyor.



Görüldüğü gibi, FIFA 18'in oynamak isteyenlerin ceplerinden 238ile 358TLarasında bir meblağ çıkacak. Oyunların son zamanlardaki fiyatlarının böyle olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu fiyatlar bizi şaşırtmadı. Ancak bu kadar yüksek olan fiyatların gidişatının ne olacağı ise merak konusu.



Super Street Fighter V yapım aşamasında olabilir








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