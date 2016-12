Bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre FIFA, Madden, NHL, ve NBA Live spor oyunları önümüzdeki bir kaç senelik dönemde DICE'ın Frostbite oyun motorunu tercih edecek. Şu an kullanılan Frosbite oyun motoru bir çok oyunda rol aldı (Battlefield, Star Wars: Battlefront, Dragon Age, Mass Effect, Need For Speed, ve Mirror's Edge). Bir sonraki



Frosbite motorunu kullanacak olan oyunun FIFA 17 olması bekleniyor. Daha sonraki süreçte Ignite oyun motoru kullanan oyunlarında ( Madden NFL 17. NHL 17, ve NBA Live 17 ) Frosbite'a geçmesi bekleniyor.



FIFA 17 ile birlikte Frostbite motoruna sahip bir spor oyunu ilk kez kullanmayacak olan EA Sports daha öncesinde 2015 yılında Rory McIlroy PGA Tour golf oyununda bu motoru tercih etmişti.