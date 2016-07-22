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fıfa 17 sistem gereksinimleri belli oldu!

FIFA 17 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ BELLİ OLDU!

Dünyanın en popüler futbol simülasyonu serisi FIFA'nın yeni halkası FIFA 17'nin sistem gereksinimleri belli oldu.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 13:10
Puan Ver : Fıfa 17 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!(10/10)11


Dünyanın en popüler futbol simülasyonu serisi FIFA'nın yeni halkası FIFA 17'nin sistem gereksinimleri belli oldu.



 



Birkaç yıl önce Konami'nin PES (Pro Evolution Soccer) ve Electronic Arts'ın FIFA oyunları arasında kıyasıya bir rekabet vardı. Ne var ki, birkaç yıl önce FIFA'nın önüne geçmeyi başaran PES, son zamanlardaki yeniliklere uyum sağlayamadı. Buna ek olarak Konami, Electronic Arts kadar maddi bir güce sahip değildi. Bu da; oyuncu ve takım lisanslarının elde edilememesine neden oldu. Böylece, özellikle son 2 yıldır, Electronic Arts'ın alametifarikası epey öne geçti.





 



FIFA 17, 27 Eylül'de Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4, PC, Microsoft Xbox 360 ve Sony PlayStation 3 platformları için raflarda ve dijital platformlarda yerini alacak. Oyunun, PC gereksinimleri de nihayet açığa çıktı.



Asgari Sistem Gereksinimleri:



İşlemci: Core i3-550 3.2GHz veya AMD Phenom II X3 715



Ekran Kartı: GeForce GT 640 v3 veya Radeon R7 250 v2 2GB



RAM: 4 GB



İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit



Sabit Disk Alanı: 16 GB



Önerilen Sistem Gereksinimleri:



İşlemci: Core i5-2550K 3.4GHz veya AMD FX 8120



Ekran Kartı: GeForce GTX 570 ve AMD Radeon 6970



RAM: 8 GB



İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit



Sabit Disk Alanı: 16 GB



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