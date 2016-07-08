

FIFA serisi, dünyanın en popüler oyunu unvanını kısa süre önce PES'den devraldı. PES'in geliştiricisi Konami; lisans sorunlarıyla boğuşurken, grafiksel ve oynanabilirlik alanlarında da rakibinden geri kaldı.



FIFA'nın son dört oyununun kapağında, pek çok otorite tarafından dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Lionel Messi yer alıyordu. Electronic Arts, haklı olarak değişiklik amacı güdüyor. Bu yıl, Lionel Messi kapakta yer almayacak. Onun yerine dört aday var: Manchester United'dan Anthony Martial, Real Madrid'den James Rodriguez, Chelsea'den Eden Hazard ve Borussia Dortmund'un yıldızı Marco Reus…



Söz konusu oylama Electronic Arts'ın web sitesi üzerinden gerçekleşiyor. Oylamaya katılmak için https://www.easports.com/fifa/cover-vote bağlantısına tıklamanız ve gerekli formları doldurmanız yeterli. Gerekli form diyoruz ama aklınıza çetrefilli bir yöntem gelmesin . Siteye bir bot olmadığınızı ispat etmek için, birkaç kutucuğa tıklamanız kafi.



Oylama, 19 Temmuz 2016'ya kadar devam edecek. Milyonlarca kopya satılan futbol simülasyonunun yeni halkası, 27 Eylül 2016'da; Sony PS4, Microsoft Xbox One, Sony PS3, Microsoft Xbox 360 ve PC platformları için raflardaki yerini alacak.



Electronic Arts mühendislerinden Nick Channon, “Oylamaya sunduğumuz dört oyuncu, günümüzün parlak ve hücum futbolunu temsil eden isimleri. Her birinin inanılmaz yetenekleri var ve hangisi kapakta olursa olsun, fazlasıyla hak etmiş isimler.” ifadelerini kullandı.