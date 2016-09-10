EA Games'in beklenen oyunu FIFA 17, iOS ve Android platformlarına da geliyor. Sürpriz bir şekilde demosu yayınlanan oyunun detayları sizlerle.



EA Games'in beklenen oyunu FIFA 17, iOS ve Android platformlarına da geliyor. Sürpriz bir şekilde demosu yayınlanan oyunun detayları sizlerle.







Konsol ve PC dünyasının en önemli futbol oyunlarından FIFA serisi, 2017 versiyonu ile karşımıza çıkacak. Yakın zamanda beklenen oyun, 30 lig, 650 takım ve 17.000 gerçek oyuncuyla futbol oyunu sevenlerin beğenisine sunulacak. Ancak bu sefer mobil platform daha fazla ön plana çıkarılacak.



FIFA Mobile Football, geçtiğimiz günlerde Android için Google Play Store'da demo versiyonu ile yayınlandı. Ön kayıt şeklinde yayınlanan oyun yakın zamanda tam sürüm ile hem Android hem de iOS platformlarında yayınlanacak.



İngiltere, Fransa, Brezilya, Portekiz, Rusya ve Türkiye liglerini kapsayan oyun, Android 4.1 ve üzerindeki Android cihazlar ile iOS 8 ve üzerindeki cihazlarda çalışacak. Mobil oyunla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise boyutu. Oyunun 100 MB altında olması bekleniyor. Bu sayede çok daha fazla bir oyuncu kitlesi hedefleniyor.



Bazı iddialar oyunun isminin değişeceği yönünde. Şimdilik “FIFA Mobile Football” olarak görünse de FIFA 17 yayınlandığında aynı veritabanının kullanılması bekleniyor. Çevrimiçi oyun modları, çok oyuncu desteği gibi özellikler ile konsol ve PC dünyasında olduğu gibi FIFA serisi artık mobil tarafta da dikkatleri üzerine çekecek.



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