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fıfa 17, god of war'u geride bıraktı

FIFA 17, GOD OF WAR'U GERİDE BIRAKTI

En çok aranan yapım FIFA 17 birinci olurken, 1. Dünya Savaşı'nı konu alan Battlefield 1 ikinci, yeni God of War ise üçüncü sırada yer aldı.

Tarih : 24 Haziran 2016, 09:53
Puan Ver : Fıfa 17, God Of War'u Geride Bıraktı(7/10)5


En çok aranan yapım FIFA 17 birinci olurken, 1. Dünya Savaşı'nı konu alan Battlefield 1 ikinci, yeni God of War ise üçüncü sırada yer aldı.



Oyun dünyasının gözü 14 – 16 Haziran tarihleri arasında ABD'de düzenlenen E3 fuarındaydı. Dünyanın en büyük oyun firmaları yeni yapımları ve daha önce duyurdukları oyunlarla ilgili paylaştıkları yeni detaylarla gövde gösterisi yaptı. Yandex de Türkiye'de internet kullanıcılarının E3'te ilk kez duyurulan yapımların yanı sıra fuarda hakkında yeni bilgiler paylaşılan oyunlar arasından hangilerini aradığını araştırdı.



Yandex tarafından yapılan araştırmada, en çok aranan oyunun FIFA 17 olduğu belirlendi. Yeni grafik motoru ile büyük merak konusu olan FIFA 17'yi, 1. Dünya Savaşı'nı konu alan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun da oynanabilir bir taraf olarak seçilebildiği Battlefield 1 takip etti. E3'te ilk kez duyurulan ve büyük ses getiren yeni God of War ise en çok aranan üçüncü oyun oldu.



Yandex'in analizinde ilk üç sırayı birbirinden iddialı yapımlar takip etti. İlk oyunu ses getiren Watch Dogs'un ikincisi en çok arananlar sıralamasında dördüncü sırada yer alırken, Orta Çağ savaşlarını konu alan For Honor ise beşinci oldu. Resident Evil 7, Death Stranding, Injustice 2, Days Gone ve Tekken 7 de sırasıyla bu yapımları takip etti.



Yandex'in analizine göre en çok aranan ilk 10 oyun şöyle sıralandı:





  • FIFA 17





  • Battlefield 1





  • God of War





  • Watch Dogs 2





  • For Honor





  • Resident Evil 7





  • Death Stranding





  • Injustice 2





  • Days Gone





  • Tekken 7





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