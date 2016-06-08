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fıfa 17 cephesinde çarpıcı gelişmeler!

FIFA 17 CEPHESİNDE ÇARPICI GELİŞMELER!

Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Fifa, zincirin son halkası FIFA 17'de radikal değişiklikler yapacak.

Tarih : 08 Haziran 2016, 10:06
Puan Ver : Fıfa 17 Cephesinde Çarpıcı Gelişmeler!(5/10)2


Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Fifa, zincirin son halkası FIFA 17'de radikal değişiklikler yapacak.



Bu yıl, hiç şüphesiz her yıl olduğu gibi yapımcı Electronic Arts FIFA serisinden yeni bir oyunla karşımıza çıkacak. Lakin özellikle, oyunun grafik motoru açısından radikal değişimler var.



Electronic Arts eski grafik motorunu ardında bırakıyor. FIFA 17;  Battlefield, Mirror's Edge, Need for Speed, Dragon Age ve Star Wars Battlefront'ta kullanılan FrostBite motorunu kullanacak. Electronic Arts, FIFA serisinde, daha önceki spor temalı oyunlarında yaptığı gibi  Ignite grafik motorundan faydalanmıştı.



Electronic Arts, neden bu tür bir değişikliği tercih ettiği hakkında kapsamlı bir açıklamada bulunmadı. Ancak şirket sözcüsü son derece iddialı açıklamalarda bulundu: “Frostbite grafik motoru, otantik, gerçek oyunculardan zorlukla ayırt edilebilen ve seyircileri, inanılmaz bir gerçeklikle sahaya süren bir grafik motoru geliştirdi. FIFA serisinin yeni dönemini temsil eden yapım, taraftarların önemini katbekat artıracak.”



Yeni futbol simülasyonu, 29 Eylül 2016'da  PS4, Xbox One, Xbox 360, PS3 ve PC platformlarında satışa sunulacak.



Bu sırada, oyunun PC için sistem gereksinimleri de duyuruldu:



Asgari Sistem Gereksinimleri:



İşlemci: Core i3-2100T 2.5GHz veya Phenom 9750 Quad-Core

RAM: 4 GB

OS: Windows Vista / 7/ 8 / 10 64 Bit

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 9600GT 512MB OR ATI RADEON HD 4870 Direct X dx 10 / 11 uyumlu

DirectX Uyumlu Ses Kartı

Hard disk: 15 GB



Önerilen Sistem Gereksinimleri:



İşlemci: Intel Core2 Quad Q6600 vs AMD Athlon II X2 250

RAM: 6 GB

OS: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 64 Bit

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 460 1GB Graphics Card OR MSI ATI Radeon HD 6450 1 GB Ekran Kartı, Direct X dX 10 / 11 uyumlu

DirectX Uyumlu Ses Kartı

Sabit Disk Alanı: 20 GB



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