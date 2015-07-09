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fıfa 16 türkiye kapak yıldızı belli oldu!

FIFA 16 TÜRKİYE KAPAK YILDIZI BELLİ OLDU!

Futbol severlerin merakla beklediği FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 16 için Türkiye kapak yıldızı belli oldu.

Tarih : 09 Temmuz 2015, 09:34
Puan Ver : Fıfa 16 Türkiye Kapak Yıldızı Belli Oldu!(5/10)4


Futbol severlerin merakla beklediği FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 16 için Türkiye kapak yıldızı belli oldu.



Geçtiğimiz gün yayınladığımız haberde, FIFA 16'nın tanıtılan kapak görselini paylaşmıştık ve her zaman ki gibi Lionel Messi baş köşeye yerleşmişti.



Futbol dünyasının en başarılı futbol oyunu olarak gösterilen FIFA serisinin son oyunu FIFA 16 için kapak görseli belli olmuştu. Her zaman ki gibi kapak görselinde Lionel Messi yer alacaktı, ancak akıllarda hangi ülkede hangi futbolcu eşlik edecek sorusu yer alıyordu. Aral Game, yeni oyunun Türkiye satışlarındaki kapak görselinde Messi'ye eşlik edecek olan futbolcuyu açıkladı.



Önümüzdeki sezondan itibaren Barcelona'da forma giymeye başlayacak olan, Türkiye'nin gururu olarak gösterilen futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye kapak görselindeki yerini korudu.



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