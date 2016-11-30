Trend Micro 2016'nın üçüncü çeyrek döneminde Türkiye'nin maruz kaldığı siber saldırısı ile ilgili rakamları açıkladı. Türkiye bu dönemde dünyada en çok fidye yazılımı saldırısı na uğrayan dördüncü ülke oldu. Online bankacılık saldırılarında ise dünyada sekizinci, Avrupa'da da yine ilk sıradayız.



Trend Micro 2016'nın üçüncü çeyrek döneminde Türkiye'nin maruz kaldığı siber saldırısı ile ilgili rakamları açıkladı. Türkiye bu dönemde dünyada en çok fidye yazılımı saldırısı na uğrayan dördüncü ülke oldu. Online bankacılık saldırılarında ise dünyada sekizinci, Avrupa'da da yine ilk sıradayız.



Türkiye'nin siber güvenlik durumuna yönelik önemli ipuçları veren Trend Micro, araştırma birimi Trend Labs'ın elde ettiği bulguları paylaştı. Bilgilere göre Türkiye, dünyada en çok fidye yazılımı saldırısı na uğrayan dördüncü, en çok online bankacılık saldırısına uğrayan sekizinci ülke durumunda.



Bunun yanında Türkiye'deki kullanıcıları hedef alan 1 milyon 976 bin 965 zararlı yazılım ve 9 milyon 868 bin 413 istenmeyen e-posta Trend Micro'nun güvenlik duvarına takıldı. Ayrıca kullanıcılar tarafından indirilen 472 bin 741 mobil uygulamanın 6 bin 385 tanesinin zararlı yazılım içerdiği belirlendi.



Türkiye'de fidye yazılımları yine baş rolde



Hackerların bilgisayarları kilitleyerek karşılığında para istedikleri fidye yazılımları Türkiye'de durmadan artmaya devam ediyor. Trend Micro'nun elde ettiği verilere göre 2016'nın Ocak ayından Eylül ayına kadar Türkiye'yi hedef alan toplam 9 milyon 554 bin 906 fidye yazılımı saldırısı gerçekleşti. Türkiye tüm dünyadaki saldırıların yüzde 5,29'una maruz kaldı. ABD, Brezilya ve Hindistan'dan sonra dünyada en fazla fidye yazılımı saldırısına uğrayan dördüncü ülke oldu.



Online bankacılıkta Avrupa'da en çok saldırıyı Türkiye alıyor



Online bankacılık saldırılarında ise Avrupa'da birinci, dünyada ise en çok saldırıya uğrayan sekizinci ülke Türkiye oldu. Üçüncü çeyrek dönemde toplamda 4 bin 128 kişi bu saldırılara maruz kaldı. 2016 yılının Ocak ayından Eylül ayının sonuna kadar Türkiye'ye yönelik 15 bin 644 tane online bankacılık saldırısı gerçekleştirildi.



Zararlı reklamlar bilgisayarı yavaşlatıyor



Türkiye'de üçüncü çeyrek dönemde 11 bin 651 kullanıcı zararlı reklam yazılımlarına hedef oldu. En çok görülen zararlı reklam çeşidinin 5 bin 237 bin cihaza bulaşan OpenCandy olduğu görüldü. OpenCandy bulaştığı bilgisayarı yavaşlatan, reklamlar gösteren ve kendi kendine çeşitli uygulamalar indiren bir zararlı reklam yazılımı olarak biliniyor.



Bunun yanında Türkiye'de 26 bin 713 kullanıcının zararlı yazılımlara hedef olduğu görülüyor. En fazla görülen zararlı yazılım çeşidi ise 9 bin 204 cihaza bulaşan Yahlover olarak belirlendi. Yahlover, işletim sistemindeki dosyalara zarar vermesi ve kayıt defterini değiştirmesiyle biliniyor. Bilgisayarın güvenliğini azaltan bu zararlı yazılım aynı zamanda diğer tehditlerin de bulaşmasını kolaylaştırıyor.



Zararlı sitelere 4 milyona yakın kişi tıkladı



İnternet üzerinde yer alan zararlı web siteleri incelendiğinde Türkiye'deki tam 3 milyon 877 bin 489 kullanıcının zararlı sitelere tıkladığı görülüyor. Bu gibi zararlı siteler kimlik avından, zararlı yazılımların bulaşmasına kadar birçok siber tehdidi bünyesinde barındırıyorlar.



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