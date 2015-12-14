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fidel castro o korkunç senaryoyu açıkladı

FİDEL CASTRO O KORKUNÇ SENARYOYU AÇIKLADI

Küba devriminin efsanevi lideri Fidel Castro Suriye ve Irak nedeniyle dünyada artan gerilime dikkat çekerek Rusya ve Çin'in dünya savaşını önleyebilecek iki ülke olduğunu söyledi.

Tarih : 14 Aralık 2015, 09:05
Puan Ver : Fidel Castro O Korkunç Senaryoyu Açıkladı(8/10)10


Küba devriminin liderlerinden Fidel Castro, tarih boyu birçok savaş ve devrim tecrübe eden Rusya ile Çin'in, dünyanın karşı karşıya olduğu sorunları daha iyi anlayabilmesi nedeniyle yeni bir dünya savaşından kaçınılması için gereken her şeyi yapacağını söyledi.



Sputnik'in Havana merkezli Granma gazetesinden aktardığı habere göre, Küba'nın efsanevi lideri Castro, son dönemde ABD ile Rusya arasında Irak ve Suriye krizleri nedeniyle artan gerilimine dikkat çekerek, nükleer tehdidin ortaya çıktığını söyledi.








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