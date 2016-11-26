FİDEL CASTRO 90 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Fidel Castro hayata gözlerini yumdu.
Fidel Castro hayata gözlerini yumdu. Küba Devlet Televizyonu son dakika haberi olarak bildirdiği gelişmede 90 yaşındaki Fidel Castro'nun hayatını kaybettiği duyuruldu. Fidel Castro Küba Devlet Başkanlığı görevini 2008 yılında kardeşi Raul Castro'ya bırakmıştı..
Fidel Castro yaşamını yitirdi. Ajanslara düşen son dakika haberine göre Küba Devlet Televizyonu, 90 yaşındaki Fidel Castro'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
kaynak:hürriyet
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