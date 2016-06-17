

Gazetecilerle önceki akşam iftarda bir araya gelen Süel, Türkiye'nin dijital dönüşümü için kapsamlı bir ulusal genişbant politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bunu bir memleket meselesi olarak gördüklerini, Türkiye'nin mevcut fiber altyapısının yetersiz olduğunu dile getiren Süel “Türkiye'nin dört bucağına fiber götürmemiz gerekiyor. Örneğin, Güney Kore'de 574 bin kilometre fiber uzunluğu ile yüzde 100 eve kadar fiber penetrasyonu sağlanmış, Portekiz'de 545 bin kilometre uzunluğunda fiber ile yüzde 70 fiber penetrasyonuna ulaşılmış durumda. Türkiye olarak, bu ülkelerden 7 kat fazla yüzölçümüne sahip olmamıza rağmen bizdeki fiber uzunluğu yaklaşık 270 bin kilometre. Hayalimizdeki bu değil. Bunun 5 yıl içinde 2 katına çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bu da 25 milyar liralık bir yatırım. Fiber yatırımı önemli çocuklarımız gelecekte internetsiz evde oturmayı reddedecektir” dedi. Süel, fiber yatırımın eşgüdümlü bir şekilde birden fazla operatörün yatırımıyla gerçekleşmesinin maliyeti düşürecek en etkin model olduğunu ifade ederek “Böyle bir yatırım modelinin teşvik edilerek, önündeki mevzuat ve rekabet engellerinin kaldırılması büyük önem taşıyor” dedi.







10 yılda 18 milyar TL







Süel, Kasım 2013'te başlattıkları Dijital Dönüşüm Hareketi ile 2 yılda 5 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını belirterek “Sadece 2015-16 mali yılında 4.5G lisans bedeli dahil toplam 4.2 milyar TL'lik yatırım yaptık. Dijital Dönüşüm Hareketi'nin başlangıcından bu yana 10 milyon abonemizi dijital dünya ile buluşturduk. Toplam yatırımlarımız 10 yılda 18 milyar TL'ye ulaştı” dedi.







ÇOCUKLARA KODLAMA EĞİTİMİ







Vodafone Türkiye, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altına Türkiye'de dijital kalkınma seferberliği başlatmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda 5 ilde 7-13 yaş arasındaki bin çocuğa kodlama eğitimi verilecek. Vodafone, bu eğitimler sayesinde çocukların sadece teknoloji tüketicisi olmayıp, yeni teknoloji ya da dijital eser yaratmanın yollarını da öğrenmelerini hedefliyor. Projenin önemli bir ayağı da kız çocuklarına yönelik eğitim verilmesi olacak.