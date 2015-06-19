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fıba'dan galatasaray ve beşiktaş'a transfer yasağı

FIBA'DAN GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'A TRANSFER YASAĞI

Kulüpler yeni sezona yönelik hazırlıklarını sürdürürken, Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA), 9 Türk kulübüne transfer yasağı getirdiğinin ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü.

Tarih : 19 Haziran 2015, 09:02
Puan Ver : Fıba'dan Galatasaray Ve Beşiktaş'a Transfer Yasağı(8/10)9


Kulüpler yeni sezona yönelik hazırlıklarını sürdürürken, Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA), 9 Türk kulübüne transfer yasağı getirdiğinin ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü.



İŞTE YASAK GELEN KULÜPLER



Galatasaray, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve faaliyetlerine devam etmeyen Selçuk Üniversitesi, Aliağa Petkim, Samsun Basketbol (kadın), Bornova Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyespor (kadın).








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