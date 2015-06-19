FIBA'DAN GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'A TRANSFER YASAĞI
Kulüpler yeni sezona yönelik hazırlıklarını sürdürürken, Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA), 9 Türk kulübüne transfer yasağı getirdiğinin ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü.
Kulüpler yeni sezona yönelik hazırlıklarını sürdürürken, Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA), 9 Türk kulübüne transfer yasağı getirdiğinin ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü.
İŞTE YASAK GELEN KULÜPLER
Galatasaray, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve faaliyetlerine devam etmeyen Selçuk Üniversitesi, Aliağa Petkim, Samsun Basketbol (kadın), Bornova Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyespor (kadın).
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