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fıba kadınlar avrupa ligi'nde 3 türk takımı

FIBA KADINLAR AVRUPA LİGİ'NDE 3 TÜRK TAKIMI

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde gelecek sezon yer alacak Türk takımları, Fenerbahçe, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

Tarih : 28 Haziran 2017, 12:13
Puan Ver : Fıba Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 Türk Takımı(8/10)7


Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 sezonunda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar belirlendi.



Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi ve FIBA Avrupa Ligi'nde final oynayan Fenerbahçe'nin yanı sıra ligde 2013-2014 sezonu şampiyonu Galatasaray da bir yıllık aradan sonra Türkiye adına turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazandı.



 



kaynak:sabah








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