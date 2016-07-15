İtalyan otomobil üreticisi Fiat, otomobillerinde bulunan güvenlik zaaflarını bildiren araştırmacılara dolgun ödül vadetti. Ancak Fiat-Chrysler grubunun bunun için bir şartı var.



Çok değil, yaklaşık 10 yıl önce Fiat, General Motors bünyesi altında bulunan ve iflası beklenen markalardan biriydi. Ne var ki bünyesinde Ferrari ve Maserati'yi de barındıran şirket; Sergio Marchionne'un yönetim kurulu olarak atanmasından sonra inanılmaz bir yükselişe girdi.







Ortakları ile birlikte Fiat hisselerini, General Motors'tan satın alan finans dahisi, Grande Punto'nun küresel çaptaki başarısıyla atağa geçti. Şirket, Tata ve Volkswagen Grup ile yaptığı dünya çapındaki işbirliği ile birkaç yıl içinde, durumunu tersine çevirdi. Öyle ki İtalyan otomobil grubu, 2009'un sonunda Chrysler Group'un yüzde 58 hissesini satın aldı. Artan karlarla birlikte bu oran, 2011 yılında yüzde 70 civarına yükseldi.



Şimdi Fiat Chrysler grubu Amerika Birleşik Devletlerinde de büyük söz sahibi. Ne de olsa gelenekleşmiş Chrysler, Dodge ve Jeep gibi markalar, grubun kontrolünde.



Şirket, Amerika'da satılan ve Uconnect ya da ecoDrive mimarisi üstüne geliştirilmiş uygulamalarındaki açıkları bulan ve kendisine bildiren araştırmacılara 150 ile 1500 dolar arasında ödül vaat etti. Sınırlama yok, üçüncü parti geliştiricilerden kaynaklanan problemler dışındaki tüm bildirimler ödülle sonuçlanıyor. Otomobil devi, tek bir şart sunuyor: Söz konusu açık, hiçbir şekilde kamuoyuna sızdırılmayacak ve firma yöneticileri ile mutabakat halinde kalınacak. Anlaşma yapıldıktan sonra gerçekleşen sızıntılar için tazminat sebebi.