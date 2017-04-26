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fiat egea'ya avusturya'dan 2 ödül

FİAT EGEA'YA AVUSTURYA'DAN 2 ÖDÜL

Fiat Egea model ailesi, Avusturyalı otomobil kulübü ÖAMTC tarafından düzenlenen Marcus 2017 yarışmasında 2 ödülün sahibi oldu

Tarih : 26 Nisan 2017, 16:23
Puan Ver : Fiat Egea'ya Avusturya'dan 2 Ödül(10/10)10


Fiat Egea'nın sedan ve station wagon karoserli versiyonları, Avusturyalı otomobil kulübü Österreichische Automobil, Motorrad und Touring Club (ÖAMTC) tarafından düzenlenen yarışmada birincilik ödüllerine layık görüldü.



Şirket açıklamasına göre, Tofaş tarafından Bursa'da üretilen ve Avrupa'da Tipo adıyla satışa sunulan Fiat Egea model ailesine Avusturya'dan 2 ödül birden geldi.



Fiat'ın kompakt sınıftaki oyuncusu Egea, 2016 yılında yollarla buluşan 47 yeni otomobilin katıldığı ve 6 kategoride değerlendirildiği Marcus 2017 yarışmasında, kompakt sınıf sedan ve station wagon kategorisinde Marcus Ödüllerini kazandı.



Bu yıl 5'incisi düzenlenen Marcus Ödüllerinde Fiat Egea Sedan 1.3 MultiJet II, 7 rakibini geride bırakmayı başardı. Diğer yandan Fiat Egea Station Wagon 1.3 MultiJet II modeli de 9 model arasından yine büyük ödüle layık görülen otomobil oldu.



ÖAMTC uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, her modelin işletme maliyetleri pratik ve kapsamlı bir formülle hesaplanıyor ve her kategoride aylık işletme maliyeti en düşük olan yeni model ödülün kazananı oluyor.



 



kaynak:ahaber








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