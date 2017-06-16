Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

fiat egea sedan'a yeni donanım eklendi

FİAT EGEA SEDAN'A YENİ DONANIM EKLENDİ

Fiat Egea Sedan'a, "Lounge Plus" adında yeni bir donanım seviyesi eklendi.

Tarih : 16 Haziran 2017, 11:23
Puan Ver : Fiat Egea Sedan'a Yeni Donanım Eklendi(6/10)7


Fiat'tan yapılan açıklamaya göre Fiat Egea Sedan, yepyeni bir donanım seviyesine kavuştu. Buna göre yeni eklenen Lounge Plus donanım seviyesiyle birlikte, tıpkı Egea Hatchback ve Egea Station Wagon'un Lounge Plus donanım seviyesindeki gibi, projeksiyon tip farlar ve LED gündüz farları artık standart olarak sunuluyor.



Fiat Egea Sedan Lounge Plus'taki en büyük yenilikse, yaşam alanında gerçekleşiyor. Geliştirilen yeni kokpit tasarımıyla birlikte, 7 inç boyutundaki dokunmatik tablet ekranlı multimedya sistemi Egea Sedan Lounge Plus'ta yerini alıyo



Tek bir USB bağlantısıyla Apple iPhone modellerinin multimedya sistemi ile entegre olmasını sağlayan Apple CarPlay destek fonksiyonu, Fiat Egea Lounge Plus versiyonunda standart olarak sunuluyor.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Fiat  Egea  Sedan  A  Yeni  Donanım  Eklendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER