

General Motors'un hakimiyetinden kurtulduktan sonra, dünya çapında ciddi başarılar elde eden İtalyan otomobil devi, 2009 yılında Chrysler'ın yüzde 20'lik hissesini satın alıp, dünyanın en büyük pazarlarından Amerika Birleşik Devletlerinde de pay sahibi olmuştu. Şimdi Fiat Chrysler, NY Times'ın haberine göre Amerika dışında 300.000'den fazla otomobilini geri çağırdı. Dünya çapında geri çağrılan toplam araç sayısı 1 milyonu geçti.



2006 yılında İtalyan devi, General Motors hakimiyeti altında batmak üzere bir şirket iken, dahi İtalyan girişimciler tarafından prangalardan kurtarıldı. 2009'da yüzde 20 seviyesinde olan Chrysler hisseleri ise yüzde 44.3'lük hisse oranıyla İtalyanlarca ele geçirildi.



Son dönemde İtalyan üretici, 3 milyar dolardan fazla kar elde etti. Fiat Chrysler Grup himayesinde Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram Trucks, Abarth, Mopar gibi markalar mevcut. Maserati ise Fiat'ın hem lüks, hem sportif amiral gemisi konumunda bulunuyor.



Yine de her şey günlük gülistanlık değil. Grup yaklaşık 320 Bin aracı (Kanada ve Meksida'da satılan modeller) geri çağırma kararı aldı. Böylece ABD'de dahil olmak üzere geri çağırma operasyonu 1 milyondan fazla aracı kapsadı. Problem ise üretim esnasında kablo demetlerinden birinin düzgün kıvrılarak modele yerleştirilememesi olarak gösterildi. Küçük bir sorun gibi görünen ama ciddi bir problem olan vaka; otomobillerin güç kaybetmesine ve yolda kalmasına sebep olabiliyor. Bu da İtalyanların hamle yapmasını zorunlu kılıyor. Söz konusu arızalı ve geri çağırma operasyonuna tabi olan modeller ise son 2014'den beri fabrika bantlarından çıkmış durumda.