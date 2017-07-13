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Fiat Chrysler, Dodge Viper Üretimini Bitiriyor

FİAT CHRYSLER, DODGE VİPER ÜRETİMİNİ BİTİRİYOR

Fiat Chrysler, Dodge Viper üretimi yapan Detroit'teki fabrikayı kapatma kararı aldı. Böylece bir döneme damga vuran Dodge Viper markası tarihe karışmış olacak.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 14:50
Puan Ver : Fiat Chrysler, Dodge Viper Üretimini Bitiriyor(7/10)3

1992 yılından beri ABD'nin en önemli spor otomobil simgelerinden biri haline gelmiş olan Dodge Viper'ın üretimine 2017 yılı itibariyle son veriliyor.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Fiat Chrysler sadece Detroit'te Conner Avenue üzerinde kalan Viper montaj fabrikasındaki üretimin sonunu belirten yeni UAW (Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok otomotiv tesislerinde çalışanlarını temsil eden United Auto Workers sendikası) sözleşmesini onayladı.

YETERLİ TALEP GÖRMEDİ

Viper'ın 2013 yılında satışlarının canlanmasıyla birlikte el montajı üretim yapan Detroit'teki fabrikaya 80 işçi alınmıştı. Geçen yıl sadece 760 adet satılan Dodge Viper'ın yeterli talep görmemesi üzerine üretimine son verildiği söyleniyor. Son dönemde 15 bin dolarlık indirime rağmen Eylül 2015'e kadar 503 adet satılan Viper, önceki yılın aynı dönemine göreyse yüzde 8 azalma göstermiş.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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