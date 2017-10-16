FİAT CHRYSLER, 470 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR
Fiat Chrysler Automobiles, dünya genelinde 470 bin aracını servislere geri çağırma kararı aldı.
Fiat Chrysler Automobiles, dünya genelinde 470 bin aracını servislere geri çağırma kararı aldı. Fiat Chrysler, bir kaza anında araçların aktif kafa koruyucularının devreye girmesini engelleyebilecek bir parçayı değiştirecek.
GERİ ÇAĞIRILACAK MODELLER
Geri çağırılacak araçlar 2012 üretimi Jeep Liberty, 2012-2013 üretimi Chrysler 200 ve Dodgu Avengerleri kapsıyor.
FIAT CHRYSLER
Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA), İtalyan-Amerikan otomotiv şirketidir. Şirket, 2014 yılında İtalyan Fiat ile Amerikan Chrysler'in birleşmesi sonucunda kurulmuş olup dünyanın yedinci büyük otomobil üreticisidir.[3] FCA, New York Menkul Kıymetler Borsası ve İtalya Borsası'nda işlem görmektedir.[4] Hollanda'ya kayıtlı olup[5][6] merkezi Londra'da yer almaktadır.
Fiat Chrysler Automobiles'in markaları, FCA Italy[7] ve FCA US[8] olmak üzere iki ana yan kuruluş aracılığı ile faaliyet göstermektedir. FCA, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram Trucks, Abarth, Mopar, SRT, Maserati, Comau, Magneti Marelli ve Teksid markalarının sahibidir.[9] FCA günümüzde dört bölgede (NAFTA, LATAM, APAC, EMEA) faaliyet göstermektedir.
Kaynak: haberinburada
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