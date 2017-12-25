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Fiat Chrysler 1,8 Milyon Aracı Geri Çağıracak
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Fiat Chrysler 1,8 Milyon Aracı Geri Çağıracak

FİAT CHRYSLER 1,8 MİLYON ARACI GERİ ÇAĞIRACAK

Fiat Chrysler, ABD, Kanada, Meksika'da sattığı 1,8 milyon Ram modeli kamyoneti servislere geri çağıracak.

Tarih : 25 Aralık 2017, 14:30
Puan Ver : Fiat Chrysler 1,8 Milyon Aracı Geri Çağıracak(5/10)1

Fiat Chrysler yaptığı açıklamada, fren sistemi içindeki bir parçadaki hatanın düzeltilmesi için araçların servislere çağrıldığını belirtti.

2010-2017 ARASINDA ÜRETİLEN ARAÇLAR GERİ ÇAĞRILACAK

Geri çağırma kararı 2010-2017 arasında üretilmiş Ram bin 500, 2 bin 500, 3 bin 500, 4 bin 500 ve 5 bin 500 modeli araçları kapsıyor.

31 Aralık 2016 sonrasında üretilmiş araçlar bu geri çağırmanın dışında tutuldular.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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