FİAT CHRYSLER 1,8 MİLYON ARACI GERİ ÇAĞIRACAK
Fiat Chrysler, ABD, Kanada, Meksika'da sattığı 1,8 milyon Ram modeli kamyoneti servislere geri çağıracak.
Fiat Chrysler yaptığı açıklamada, fren sistemi içindeki bir parçadaki hatanın düzeltilmesi için araçların servislere çağrıldığını belirtti.
2010-2017 ARASINDA ÜRETİLEN ARAÇLAR GERİ ÇAĞRILACAK
Geri çağırma kararı 2010-2017 arasında üretilmiş Ram bin 500, 2 bin 500, 3 bin 500, 4 bin 500 ve 5 bin 500 modeli araçları kapsıyor.
31 Aralık 2016 sonrasında üretilmiş araçlar bu geri çağırmanın dışında tutuldular.
Kaynak: haberinburada
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