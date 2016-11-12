Ekonomik açıdan zirve noktasını yaşayan ve Amerikalı Chrysler'ın çoğunluk hissesini satın alan Fiat, bazı konularda ciddi derecede tökezlemeye devam ediyor.



Ekonomik açıdan zirve noktasını yaşayan ve Amerikalı Chrysler'ın çoğunluk hissesini satın alan Fiat, bazı konularda ciddi derecede tökezlemeye devam ediyor.







İspanyol Pablo Gonzalez tarafından araç incelemeleri ve teknik verileri ile ünlü km77.com için ilk kez 2015 yılında gerçekleşen testlerde Renegade'in 135 km/s hızda yapılan panik frende arka iki tekerinin havalandığı tespit edilmişti. Yetkililerle görüşen Gonzalez o dönem araca özel bir sorun olduğu ve test edilen aracın dışında bu sorunu göremeyeceği yanıtını almıştı.



Yaklaşık bir ay önce Pablo Gonzalez bu kez Jeep Renegade'in 1.6 Multijet 4×2 ve 2.0 Multijet 4×4 modelleriyle testi yenileme kararı aldı ve yapılan testlerde her iki modelde de aynı sorunun yeniden yaşandığı tespit edildi. Konu o kadar büyük ilgi gördü ki dünyaca ünlü Jalopnik de video ve haberi manşetine taşıdı. Ülkelere göre konfigürasyon farklılığı nedeniyle bu sorunun her ülkeyi kapsamayacağı düşünülürken, benzer bir durum İtalya'da da yaşandı.



Bilindiği üzere ünlü Star Trek aktörü Anton Yelchin artık Fiat Grup himayesine geçen Jeep Grande Cherokee aracıyla kaza yapıp, vefat emişti. Huzur içinde uyu Komutan Chekov!



Açıkçası Fiat grubuna bağlı otomobillerin güvenliği hakkında ciddi şüpheler oluşmaya başladı. Özellikle 4X4 Arazi araçlarında bazı sıkıntılar mevcut gibi. Ancak uzmandan gerekli verileri alana dek İtalyan şirketi suçlamak, zannımızca yanlış olacaktır.



Fiat Nereye Koşuyor?



Amerika kıta sahasındaki uzmanlara ve denetmen raporları sonrasında Fiat işini iyi yapıyor ve yapmıyor diyebiliriz. Basit bir örnek vermemiz gerekirse binek Grande Punto modeli, EuroNcap gibi dünyanın bir numaralı kuruşunun tüm güvenlik testlerinden tam not almayı başarmıştı.



Galaxy S8 beklenenden daha geç gelecek!