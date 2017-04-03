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fiat, abd'ye bu sefer oto değil yönetici ihraç etti

FİAT, ABD'YE BU SEFER OTO DEĞİL YÖNETİCİ İHRAÇ ETTİ

Fiat Chrysler Automobiles'in (FCA) dünyadaki en iyi dört fabrikasından biri olan Tofaş, şimdi de ABD'ye yönetici de ihraç ediyor.

Tarih : 03 Nisan 2017, 13:29
Puan Ver : Fiat, Abd'ye Bu Sefer Oto Değil Yönetici İhraç Etti(5/10)6


2010'dan bu yana Tofaş'ın Bursa fabrikasında Endüstriyel Operasyonlar Direktörlüğü görevini yürüten Akın Aydemir, FCA'nın Michigan'daki Sterling Heights Fabrikası'na Direktör olarak transfer oldu.



Aydemir; mayıs itibarıyla FCA'nın 1.5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladığı, yeni nesil Ram markalı pikap modellerini üretecek fabrikanın başına geçerek Fabrika Direktörü olarak göreve başlayacak. Akın Aydemir'in yerine ise Kalite Direktörü Zeki Erdal Şimşek atandı.



 



kaynak:ahaber








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