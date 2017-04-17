

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, marka, yeni nesil 124 Spider modelini Türkiye'de ilk kez İstanbul Autoshow'da sergileyecek. Fuarda, üretim, ihracat ve satış şampiyonu Fiat Egea ailesinin yanı sıra tüm 500 ailesi de yer alacak.







Fiat'ın en önemli yeniliğini temsil eden 124 Spider, fuarla birlikte Türkiye'de satışa sunulacak. Fiat 124 Spider, otomotiv tarihinin bir efsane modelinin modern uyarlaması olarak Türkiye'nin en önemli otomobil fuarında ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya hazırlanıyor.







kaynak:ahaber