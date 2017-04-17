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fiat 124 spider, fuarla birlikte türkiye'de satışa sunulacak

FİAT 124 SPİDER, FUARLA BİRLİKTE TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULACAK

Otomotiv tarihinin en popüler "roadster" modellerinden Fiat 124 Spider, yeni jenerasyonuyla, 21-30 Nisan'da düzenlenecek İstanbul Autoshow'da otomobilseverlerin karşısına çıkacak.

Tarih : 17 Nisan 2017, 16:26
Puan Ver : Fiat 124 Spider, Fuarla Birlikte Türkiye'de Satışa Sunulacak(6/10)6


Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, marka, yeni nesil 124 Spider modelini Türkiye'de ilk kez İstanbul Autoshow'da sergileyecek. Fuarda, üretim, ihracat ve satış şampiyonu Fiat Egea ailesinin yanı sıra tüm 500 ailesi de yer alacak.



Fiat'ın en önemli yeniliğini temsil eden 124 Spider, fuarla birlikte Türkiye'de satışa sunulacak. Fiat 124 Spider, otomotiv tarihinin bir efsane modelinin modern uyarlaması olarak Türkiye'nin en önemli otomobil fuarında ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya hazırlanıyor.



 



kaynak:ahaber








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