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fi en çok arananlar listesinde

Fİ EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDE

Yeni nesil online televizyon puhutv'nin ilk orjinal içeriği Fİ dizisi, 3 haftada 17 milyon izlenmeye ulaştı. Yeni bölümü merakla beklenen ve yayınlanan Fi Google'da en çok arananlar listesine girdi.

Tarih : 22 Nisan 2017, 10:05
Puan Ver : Fi En Çok Arananlar Listesinde(8/10)6


 Yapımını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Mert Baykal'ın yaptığı, kadrosunda Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmey Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin bulunduğu 'Fi' dizisi, 4, 5 ve 6'ncı bölümleri ile dün akşam izleyicisiyle buluştu. Yeni nesil online televizyon puhutv'nin ilk orjinal içeriği olarak 31 Mart'ta ilk üç bölümüyle yayınlanan 'Fİ' dizisi, 3 haftada 17 milyon izlenmeye ulaşırken, Google'da en çok arananlar listesine girdi.



 



kaynak:ntv








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