Yeni nesil online televizyon puhutv'nin ilk orjinal içeriği Fİ dizisi, 3 haftada 17 milyon izlenmeye ulaştı. Yeni bölümü merakla beklenen ve yayınlanan Fi Google'da en çok arananlar listesine girdi.



Yapımını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Mert Baykal'ın yaptığı, kadrosunda Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmey Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin bulunduğu 'Fi' dizisi, 4, 5 ve 6'ncı bölümleri ile dün akşam izleyicisiyle buluştu. Yeni nesil online televizyon puhutv'nin ilk orjinal içeriği olarak 31 Mart'ta ilk üç bölümüyle yayınlanan 'Fİ' dizisi, 3 haftada 17 milyon izlenmeye ulaşırken, Google'da en çok arananlar listesine girdi.







kaynak:ntv