

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin bir firmadan kiraladığı araçların plakalarının FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in isminin baş harfleri olması sorun oldu. 'FG' plakalarının değiştirilmesi için araçlar otoparka çekildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet aracı alımı için ihale açtı. Bir araç kiralama firması ihaleyi kazanırken, otomobillerin plakası dikkat çekti. FG plakalı araçların FETÖ/PDY elebaşının adı ve soyadını çağrıştırması sorun yarattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi araçların henüz kabulünü yapmazken, araçların plakasının değiştirilmesini istedi. Kapılarında belediyeye ve resmi hizmete ait olduğunu belirten yazıların olduğu, FG plakalı otomobiller bunun üzerine İzmit'te İnterteks Fuarı'nın otoparkına çekildi. Onlarca araç otoparkta plakalarının değişimi için beklemeye alındı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, araçların henüz kabulünün yapılmadığını belirterek, araçların plakasının değiştirildikten sonra hizmet vermeye başlayacağını söyledi.







kaynak:hürriyet