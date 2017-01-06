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Ffforget: Sosyal Ağlardaki Anılarınızı Yedekleyin
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ffforget: sosyal ağlardaki anılarınızı yedekleyin

FFFORGET: SOSYAL AĞLARDAKİ ANILARINIZI YEDEKLEYİN

Arkadaşlarınızla iletişimde kalmak kolay olmayabilir ancak Kaspersky FFForget ile insanların dijital anılarını kurtarmasına yardımcı olmak için bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Tarih : 06 Ocak 2017, 09:48
Puan Ver : Ffforget: Sosyal Ağlardaki Anılarınızı Yedekleyin(7/10)4


Arkadaşlarınızla iletişimde kalmak kolay olmayabilir ancak Kaspersky FFForget ile insanların dijital anılarını kurtarmasına yardımcı olmak için bir çözüm üzerinde çalışıyor.



FFForgetadlı uygulama, insanların sosyal ağlardaki anılarını yedeklenmesine ve onları güvenli, şifreli bir bellekte saklamasına olanak tanıyacak. Bu uygulamanın, insanlara istedikleri zaman ve hiçbir şey kaybetmeden herhangi bir sosyal ağdan ayrılma özgürlüğünü vermesi bekleniyor.



Önceki araştırmalar, insanların dijital aygıtları kendi hafızalarının bir uzantısı olarak kullanmalarına yönelik güçlü bir eğilime işaret ediyor. Çalışmalar ayrıca, insanların telefonlarındaki sosyal medya sohbetlerini ve durum güncellemelerini kontrol etmeye direnemediklerini gösteriyor. Bununla birlikte, yakın bir zamanda yapılan bir anket kullanıcıların aslında bu durumun farkında olduklarını ve hoşnut olmadıklarını da gösteriyor. Ankete katılanların %39'u sosyal paylaşım ağlarında vakit kaybettiklerine inandıklarını söylerken, yaklaşık %78'lik bir kesim de sosyal ağları kullanmayı bırakmayı daha önce düşünmüş olduklarını belirtiyor.



Sosyal ağları terk etme eğiliminde olmalarına rağmen, insanlar kalmaya mecbur hissediyor. Büyük bir çoğunluk (% 62) sosyal paylaşım ağlarından ayrılırlarsa arkadaşlarıyla iletişim kuramayacaklarına inanıyor. Ankete katılanların yüzde 21'i arkadaşları için daha az endişeli fakat bir kere sosyal bir ağlardan ayrılırlarsa dijital anılarını, örneğin fotoğraflarını bir daha kurtaramayacaklarından korkuyorlar.



FFForget'in 2017'de kullanıma sunulması planlanıyor. İlgilenen kullanıcılar geri bildirim vermek ve uygulamanın kapsamınına katkıda bulunmak için ffforget.kaspersky.com adresine kaydolabiliyor. Kaydolan kullanıcılar ilgili güncel haberleri ve bilgileri alabilmenin yanında, uygulama kullanıma sunulduğunda halka açık beta sürümünü de deneyimleyebilecek.



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Etiketler: Ffforget  Sosyal  Ağlardaki  Anılarınızı  Yedekleyin    haber

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