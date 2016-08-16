

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve beraberindeki baro başkanlarından oluşan heyeti kabul etti. Feyzioğlu konuşmasında, "Türkiye Barolar Birliği ve istisnasız 79 baro, 15 Temmuz gecesi demokrasiden yana tavrımızı daha gece yarısı olmamıştı ortaya koyduk. Sizin ve Başbakanımızın konuşmalarını televizyonda dinlediğimizde yüreğimiz ferahladı" dedi.







Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Beştepe'de yapılan konuşmasında şunları söyledi:







Size ve şahsınızda Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye'nin her ilinden gelen baro başkanlarımızla birlikte geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha yineliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Milli birlik ve beraberliğimiz için dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz. 15 Temmuz'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızmış hain FETÖ mensuplarının işgal girişimi, Sizin liderliğinizde 78 milyon vatandaşımızın tek vücut olmasıyla püskürtülmüştür.







15 Temmuz'u takip eden süreçte yaptığımız değerlendirmelerin birinde, 'Kalkışmanın taktik hedefi Cumhurbaşkanı, stratejik hedefi ise Türkiye Cumhuriyeti'dir' demiştik. Zaman içerisinde elde edilen veriler bu tespitimizi doğrulamıştır. Türkiye Cumhuriyeti o gece bir büyük felaketin eşiğinden dönmüştür. Ancak sizin de işaret ettiğiniz gibi tehlike geçmemiştir. FETÖ adlı hain örgüt sadece bir araçtır. Bu örgütün arkasındaki güçler, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya, jeopolitik konumu ve bu bölgede yaşanan büyük menfaat çatışmaları olduğu gibi durmaktadır.







'TELEVİZYONDA DİNLEDİĞİMİZDE YÜREĞİMİZ FERAHLADI'







İşgale karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin arkasında saf tutmak hepimizin asli görevidir. Bu çerçevede; Türkiye Barolar Birliği ve istisnasız 79 baro olarak 15 Temmuz gecesi henüz Ankara ve İstanbul'da çatışmalar devam ederken demokrasiden yana tavrımızı kamuoyuna ilan ettik. Sizin ve Başbakanımızın konuşmalarını televizyonda dinlediğimizde yüreğimiz ferahladı.